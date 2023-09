Qual é o tamanho da fortuna de Gustavo Kuerten, ex-tenista brasileiro?

Quanto Guga faturou ao longo da carreira?



A carreira de Guga no tênis foi mais breve do que poderia ter sido. Devido a lesões nas costas, o atleta decidiu se aposentar em 2008, aos 32 anos.



Ainda assim, durante os 13 anos como profissional, Gustavo Kuerten conquistou três títulos de Roland Garros e chegou a ser o número 1 do ranking mundial. De acordo com a ATP, ele faturou US$ 14,8 milhões em prêmios ao longo da carreira.



Cabe destacar que, além das premiações por desempenho, o tenista também faturava alto com acordos de patrocínio pessoal. Pepsi, Banco do Brasil e Diadora são exemplos de empresas que pagaram milhões para associar suas marcas ao brasileiro.