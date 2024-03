Primeira convocação de Dorival na Seleção supera R$ 5,6 bilhões em valor de mercado

Dorival Júnior realizou sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (1), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Juntos, os 26 jogadores selecionados valem um total de R$ 5,6 bilhões, de acordo com levantamento do Lance! Biz com dados do Transfermarkt.



Trata-se de um ligeiro aumento em relação à última lista de Fernando Diniz, em novembro de 2023. Na ocasião, a Seleção tinha 24 nomes e era avaliada em R$ 5,47 bilhões.



