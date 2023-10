Da blindagem de veículos aos imóveis: os negócios de Rivaldo dentro e fora do futebol

Negócios de Rivaldo



Rivaldo acumulou milhões com os salários recebidos ao longo da carreira e resolveu empreender em diferentes setores. Um dos primeiros investimentos foi a empresa R10, que já trabalhou com blindagem de carros, imóveis, um salão de beleza e um spa. Atualmente, a marca tem um capital social de R$ 25 milhões.



Além da R10, Rivaldo é sócio e administrador das empresas Beta 50 e C.S.R. Eventos, Turismo e Promoções Esportivas. Nos últimos anos, ele também capitaliza em cima de patrocínios. O principal é com um site de apostas estrangeiro.



Experiência como dono do Mogi Mirim



Um outro negócio relevante de Rivaldo foi dentro do futebol. Em 2008, ele se tornou dono do Mogi Mirim, clube que defendeu no início da carreira. Apesar dos bons resultados em campo, a gestão foi marcada por polêmicas e prejuízos financeiros. Atualmente, o ex-jogador cobra na Justiça uma dívida superior a R$ 10 milhões.