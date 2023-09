- Eu falei para o Ricardo que estou disposto a me sacrificar para tirar o Santa Cruz dessa situação, mas claro, tudo com os pés no chão, sabendo como exatamente está a situação no clube, para depois poder entrar e poder ajudar. Sempre falo, quando converso com empresários e pessoas importantes, que era uma boa alguém pegar esse clube. E eu poderia também estar junto nessa parceria com o Ricardo Rocha, o Grafite também, em poder ajudar e tirar o Santa Cruz dessa situação. As conversas estão acontecendo - disse Rivaldo.