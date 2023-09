Qual é o tamanho da fortuna de Kaká, ex-meia da Seleção Brasileira? 

Quanto Kaká ganhava durante a carreira?



Vencedor da Bola de Ouro em 2007, pelo Milan, Kaká se tornou um dos jogadores mais bem pagos do mundo nos anos seguintes. Comprado a peso de ouro pelo Real Madrid, o meia faturou um total de US$ 50 milhões nos anos de 2010 e 2011, segundo a Forbes.



Nesta época, só David Beckham, Cristiano Ronaldo e Messi ganhavam mais que o brasileiro no somatório de salários, premiações e acordos comerciais. Mesmo sem tanto destaque no clube espanhol, ele manteve o nível dos ganhos até 2013.



Investimentos fora dos gramados



Diferente de outros atletas, Kaká não aguardou a aposentadoria para se aventurar no mundo dos negócios. Em 2013, por exemplo, ele se tornou sócio do famoso canal Desimpedidos. Dez anos depois, a empresa se tornou um caso de sucesso no mercado do entretenimento e rendeu milhões ao ex-jogador.



Outro empreendimento de Kaká é uma empresa familiar que investe no ramo imobiliário com terrenos, escritórios e casas. Por fim, cabe destacar que o ídolo do São Paulo também opera na bolsa de valores. Ele fez cursos sobre o assunto, acompanha o noticiário e usa softwares de investimento.