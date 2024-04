Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/04/2024 - 21:26 • Minas Gerais (MG)

Ronaldo oficializou a venda de 90% das ações da SAF do Cruzeiro. O comprador é Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH.

A negociação fechada entre as partes é superior a R$ 500 milhões. A associação permanece com 10%, como previsto no processo de transformação do futebol em Sociedade Anônima do Futebol.

- Uma mistura de sentimentos bate em mim hoje, mas principalmente o sentimento de dever cumprido. Inevitável não lembrar dois anos e quatro meses atrás quando eu irresponsavelmente assumi esse grande desafio que oi comprar a SAF do Cruzeiro. De lá para cá enfrentamos muitos desafios, a grande maioria vencemos, erramos, tropeçamos no meio do caminho, mas hoje posso dizer que entrego o Cruzeiro para as mãos do Pedrinho com a sensação de tranquilidade e de dever cumprido, uma vez que a situação do Cruzeiro era muito precária - disse Ronaldo, que seguiu:

- Pedrinho, meu objetivo está cumprido, e a minha ideia sempre foi essa. Reerguer o Cruzeiro, colocar no seu devido ligar e, no momento certo, passar para a pessoa certa. A pessoa certa é você. Não tem ninguém que ame mais esse clube do que você. Só você pode, talvez, dar a velocidade que o torcedor quer. Aqui fica o Ronaldo executivo, fora dessa gestão, mas sempre na torcida pelo Cruzeiro e por vocês, pessoas que aprendi a gostar muito. Estarei sempre na torcida para que possam fazer o Cruzeiro cada vez maior - concluiu, sobre o novo comprador.

Quando se tornou sócio-majoritário, Ronaldo assinou documento no qual consta que ele não poderia vender o controle da SAF a um terceiro durante o período de 60 meses, ou até alcançar os R$ 350 milhões de investimento adicionais.

Ronaldo vendeu a SAF do Cruzeiro (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

MAIS VENDAS?

Também dono do futebol do Real Valladolid, da Espanha, Ronaldo afirmou que o clube "será o próximo" na lista de vendas.