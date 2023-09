Qual é o tamanho da fortuna de Hulk, atacante do Atlético-MG?

Quatro anos e meio na China



Grande parte da fortuna de Hulk é proveniente dos salários recebidos entre junho de 2016 e dezembro de 2020. Este é o período em que ele defendeu o Shanghai SIPG, da China.



Durante esses quatro anos e meio, o atacante brasileiro era dono de um dos maiores salários do futebol mundial. Estima-se que ele recebia mais de R$ 70 milhões por ano para atuar no futebol chinês.



+ Qual o tamanho da fortuna de Richarlison, atacante da Seleção Brasileira?



Carros luxuosos e hotel em João Pessoa



Fora de campo, Hulk é dono de uma coleção de carros luxuosos. O mais caro é uma Ferrari Portofino M, avaliada em quase R$ 3,5 milhões. A garagem do atacante também conta com uma caminhonete elétrica GMC Hummer EV, uma BMW X7 Dark Shadow Edition 2021, um Cadillac Escalade 2018 e uma Mercedes-AMG G 63 2020.



De acordo com a Itatiaia, Hulk gastaria R$ 300 mil em IPVA se todos os veículos que possui fossem emplacados em Minas Gerais.



O jogador também tem outros tipos de investimento. Um deles é um hotel de luxo em João Pessoa, que foi inaugurado em 2022 e custou R$ 80 milhões para ser construído. Hulk é um dos sócios do projeto.



- João Pessoa está numa crescente importante quando o assunto é turismo. Como sempre penso em diversificar meus investimentos, apareceu essa oportunidade com a construtora Massai e achei que era uma ideia muito bacana - disse o jogador à época.