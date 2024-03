Qual é o salário de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen?

O Bayer Leverkusen é a grande sensação do futebol europeu. Em 36 jogos na atual temporada, o clube alemão soma 31 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota. Um dos responsáveis pelo bom momento é o treinador Xabi Alonso.



Líder da Bundesliga e vivo na Liga Europa e na Copa da Alemanha, o técnico espanhol está com a moral elevada e, inclusive, é disputado por dois gigantes na Europa: o Bayern de Munique e o Livepool. Mas, afinal, quanto ele recebe no clube atual?



