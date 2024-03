LFU retira proposta ao Corinthians por direitos de TV; veja possíveis cenários do clube

O Corinthians não vai aderir à Liga Forte União (LFU). Na segunda-feira, os investidores do bloco comunicaram ao clube a retirada da proposta de compra dos direitos de TV para o Brasileirão a partir de 2025. A informação foi publicada inicialmente pelo ge.



A justificativa apresentada foi o esgotamento do tempo para a tomada da decisão. Enquanto a Libra já fechou com a Globo, a LFU ainda precisa vender seus direitos de transmissão para empresas de mídia e anunciantes.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp