Qual é o salário de Di María no Benfica?

Ele é, inclusive, o jogador mais bem pago em todo o futebol português. A menos que aceite reduzir consideravelmente seu faturamento, o meia-atacante não cabe no orçamento de nenhum clube brasileiro...



Vale destacar que, nos últimos meses, pelo menos quatro times do país foram apontados como possíveis interessados em Di María: São Paulo, Grêmio, Flamengo e Inter.



➡️ Quem são os quatro atletas na lista de bilionários da Forbes?



💰 O contrato com o Benfica



Di María chegou ao Benfica em julho de 2023 com um contrato válido por apenas uma temporada, até 30 de junho de 2024. Como faltam menos de seis meses para o fim do vínculo, o argentino já pode assinar um pré-contrato para se transferir para outro clube no segundo semestre sem pagamento de nenhum tipo de indenização ao Benfica.