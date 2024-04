Site de acompanhantes quer captar R$ 50 milhões para ampliar investimentos no futebol

Em 2023, a empresa foi a patrocinadora com maior número de equipes da Série B. Além dos acordos invididuais com os clubes, a Fatal Model também apoia os campeonatos Carioca e Mineiro.



- Iniciamos movimentos no futebol ainda em 2022. Naturalmente, encontramos certa resistência em fechar acordos pelo nosso ramo de atuação. Nesse ponto, a parceria com o Vitória foi fundamental para nos abrir portas no futebol. Temos firmado cada vez mais parcerias com clubes e competições, mostrando a seriedade da empresa e nos consolidando no meio - conta Nina Sag, diretora de comunicação da Fatal Model.