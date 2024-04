Clubes brasileiros podem entrar na Bolsa de Valores? Entenda riscos e possibilidades

Para entender o cenário mais a fundo, o Lance! Biz entrevistou Pedro Oliveira, sócio-fundador da OutField Inc., a primeira gestora de recursos do Brasil a ter certificação da Anbima e da CVM para atuar com foco exclusivo nos mercados de esporte e entretenimento.



Lance! Biz: Você acredita que a abertura de capital de clubes de futebol pode virar uma tendência no Brasil? Se sim, o que falta para isso acontecer?



Pedro Oliveira: Não vejo esse movimento acontecendo no curto prazo. O mercado de capitais está passando por um momento de mudanças estruturais no Brasil e no mundo, e os clubes de futebol, como classe de ativos, ainda precisam amadurecer bastante antes de estarem aptos a acessar investidores por meio do mercado público. Esse amadurecimento precisa estar inteiramente refletido na visão gerencial, com foco em governança e sustentabilidade financeira de longo prazo.



Mesmo que tenhamos tido muitas mudanças positivas nos últimos anos, ainda estamos longe de um cenário em que as SAFs tenham esse histórico de gestão qualificada que as torne elegíveis aos olhos do investidor que está na bolsa. Além disso, minha opinião é de que não é claro que o caminho do mercado de capitais público é o mais saudável para empresas como clubes de futebol ou quaisquer times de natureza esportiva/competitiva. No mercado esportivo mais maduro do mundo (EUA) não temos nenhum time que fez esse movimento, por exemplo.