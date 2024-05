Copa do Mundo Feminina pode ter impacto bilionário na economia do Brasil; veja valores

💰 Impacto econômico da Copa do Mundo Feminina 2023



No início deste ano, a Associação de Futebol da Austrália divulgou que a Copa do Mundo Feminina de 2023 gerou um impacto econômico de AUS$ 1,32 bilhão (R$ 4,5 bilhões) para o país co-anfitrião.



O Mundial atraiu enorme interesse público na Austrália, com 70% da população do país tendo assistido ao torneio. Além disso, quase 90 mil turistas internacionais foram acompanhar o evento in loco.



➡️ As melhores e mais variadas ofertas para o Brasileirão estão no Lance! Betting! Abra já a sua conta!



O torneio também teria reduzido os custos de saúde em AUS$ 324 milhões (R$ 1,1 bilhão) devido ao aumento da atividade física na sociedade.