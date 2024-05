Com Neymar, Forbes divulga lista dos atletas mais bem pagos do mundo; veja top 10

💰1. Cristiano Ronaldo (futebol): US$ 260 milhões (R$ 1,3 bilhão)

💰2. Jon Rahm (golfe): US$ 218 milhões (R$ 1,1 bilhão)

💰3. Lionel Messi (futebol): US$ 135 milhões (R$ 692 milhões)

💰4. LeBron James (basquete): US$ 128,2 milhões (R$ 657 milhões)

💰5. Giannis Antetokounmpo (basquete): US$ 111 milhões (R$ 569 milhões)

💰6. Kylian Mbappé (futebol): US$ 110 milhões (R$ 564 milhões)

💰7. Neymar (futebol): US$ 108 milhões (R$ 554 milhões)

💰8. Karim Benzema (futebol): US$ 106 milhões (R$ 544 milhões)

💰9. Stephen Curry (basquete): US$ 102 milhões (R$ 523 milhões)

💰10. Lamar Jackson (futebol americano): US$ 100,5 milhões (R$ 515 milhões)