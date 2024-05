Quanto a 777 Partners já investiu na SAF do Vasco desde 2022?

Com a liminar, no entano, a empresa norte-americana perdeu os 39% das ações para o Vasco associativo, que passa a ter 69% e o controle majoritário da SAF. A justificativa são as dúvidas em relação à capacidade do investimento da 777.



💰 Atual divisão de ações da SAF do Vasco (após a liminar):



- Vasco associativo - 69%

- 777 Partners - 31%



Em nota oficial, divulgada na noite de quinta-feira, a 777 chamou a sentença, em caráter liminar, de "aberração jurídica" e disse que o trabalho de reconstrução do futebol foi interrompido "sem nenhum embasamento legal". A empresa disse estar confiante que a liminar será derrubada.