Jogos Olímpicos na CazéTV serão transmitidos com recurso multiview

Além das transmissões ao vivo, uma parceria da plataforma com a Play9 e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) promete ampliar a experiência do público com os Jogos com o "Paris é Brasa". Um squad de criadores, composto por Fátima Bernardes, Podpah, Matheus Costa, Ellen Valias, Alê Xavier e Luana Maluf, do "Passa Bola", e outros criadores multiplataforma serão responsáveis por criar uma variedade de conteúdos esportivos com um olhar focado na brasilidade. Eles oferecerão ao público conteúdos em diferentes formatos, como podcasts, reacts e tours.