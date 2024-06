Qual é o salário de Vini Jr, herói da Champions, no Real Madrid?

💰 Salário de Vini Jr no Real Madrid



De acordo com o site Capology, especializado em finanças do esporte, Vini Jr recebe um salário bruto de € 20,83 milhões (R$ 118,6 milhões) por temporada. A remuneração mensal, portanto, seria de R$ 9,9 milhões na cotação atual.



Além do valor acima, o atacante brasileiro tem direito a um bônus anual de até € 4,17 milhões (R$ 23 milhões). Este montante é pago caso eles cumpram metas previstas no contrato.



➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!