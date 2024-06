Qual o tamanho da disparidade financeira entre Vasco e Flamengo?

💰 Receitas em 2023:



O primeiro indicativo das finanças de um clube é o faturamento anual. Líder de receitas no futebol brasileiro, o Flamengo faturou R$ 1,37 bilhão em 2023. Já o Vasco registrou uma receita operacional bruta de R$ 363,6 milhões no último an.



- Flamengo: R$ 1,374 bilhão

- Vasco: R$ 363,6 milhões

📊 Diferença: 3,8 vezes



💸 Dívida líquida ao fim de 2023:



Quando o assunto é endividamento, o Cruzmaltino apresenta valores muito maiores que os do Rubro-Negro. Ao fim do ano passado, o Vasco tinha uma dívida líquida de R$ 750 milhões, enquanto a do Flamengo era inferior a R$ 70 milhões.



- Flamengo: R$ 68,4 milhões

- Vasco: R$ 749,3 milhões

📊 Diferença: 10,9 vezes