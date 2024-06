Quanto o Real Madrid vai receber pelo título da Champions League?

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0, neste sábado (1), e garantiu uma boa quantia de dinheiro com o título da Champions League. Considerando todos os pagamentos da Uefa, o clube espanhol vai faturar mais de € 120 milhões (cerca de R$ 685 milhões) com a participação no torneio.



