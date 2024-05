Quanto o Real Madrid pagou ao Borussia Dortmund por Bellingham?

💰 Valor da transferência de Bellingham



Logo após o anúncio da transferência, o Borussia Dortmund confirmou que o Real Madrid pagaria um valor fixo de € 103 milhões (R$ 543 milhões, na cotação da época) pelo atleta. Além disso, o acordo inclui bônus que poderiam fazer o negócio chegar a € 134 milhões, no total, caso o jogador cumpra todas as metas ao longo dos seis anos de contrato.



💸 O valor de mercado atual de Bellingham



Um estudo do CIES Football Observatory, publicado nesta quinta-feira (29), classificou Bellingham como o jogador mais valioso do mundo. De acordo com o levantamento, o jogador inglês do Real Madrid está avaliado em € 280 milhões (R$ 1,57 bilhão).