Exclusivo: Neymar fecha parceria inédita com marca brasileira

O atacante Neymar, do Santos, fechou mais uma parceria comercial com uma empresa brasileira. Junto com a Tial, marca nacional da indústria de sucos naturais, o jogador lança sua linha de bebidas mistas de frutas e vitaminas com água de coco. Batizada de "Pley by Ney", o novo produto chega para ocupar a categoria de “Active Lifestyle Drinks”, voltada para um público com estilo de vida ativo, saudável e sociável.

Em respostas exclusivas ao Lance!, Neymar destacou a nova parceria com a marca de sucos e vê o novo produto como uma forma de se conectar com um público jovem, um dos que mais consomem seus conteúdos dentro e fora de campo.

- Esse público mais jovem acompanha minha trajetória desde o início, curte meu estilo de vida e se conecta com minha maneira de enxergar o mundo: sempre com alegria, ousadia, criatividade e sendo autêntico. Acredito que oferecer um produto que traduz essa forma de viver é uma maneira de fortalecer ainda mais essa conexão - afirmou.

Mas o objetivo da Pley by Ney não para por aí. O CEO da Tial, Victor Wanderley, destaca que a chegada do produto no mercado é para inaugurar uma categoria de bebidas que ainda não é explorada nacionalmente. Além disso, o executivo explica que a nova marca não se limita a base de fãs já estabelecida do atleta e mira colocar a nova linha como uma bebida que pode ser consumida por qualquer um e em qualquer ocasião do dia. O desenvolvimento do projeto levou mais de um ano até o seu lançamento.

- Neymar é uma referência não só dentro do futebol e dentro do campo, mas principalmente fora dele. Ele é um cara que realmente reflete esse estilo de vida do brasileiro, o jeito de ser do brasileiro: irreverente, um cara que se adapta a tudo. Estamos criando uma nova categoria e chamando de Active Lifestyle Drink, ou seja, uma bebida para um estilo de vida ativo. Quando falamos de um estilo de vida ativo, falamos daquela pessoa que pratica esportes, mas também de uma bebida para ser consumida a qualquer momento do dia: de manhã, na piscina, numa festa, depois do exercício. Não quisemos nichar o produto apenas para um público esportivo ou de performance, embora ele entregue benefícios - destaca o CEO da Tial.

Em parceria com a marca brasileira de sucos Tial, Neymar lança o Pley by Ney. (Foto: Divulgação/Tial/Pley by Ney)

A escolha de Neymar não se resume a ter o atleta como um rosto nas embalagens, propagandas e no nome do produto, mas retratar o estilo de vida ativo passado pelo atacante do Santos. Por isso, o conceito da Pley by Ney reúne a funcionalidade da hidratação, imunidade com as vitaminas e a brasilidade com a mistura de frutas. São três sabores no lançamento: "Tropisamba" (laranja e acerola); "Mangofunk" (abacaxi com manga) e "Greengroove" (uva verde, limão e guaraná).

Por se tratar de uma linha que leva seu nome e é inspirado em seu estilo de vida, o jogador foi muito ativo no processo de validação, tanto no sabor quanto nas embalagens e marca. Neymar destaca que essa foi a primeira vez que participou de forma tão ativa da criação de um produto e viu o resultado final como "autêntico".

- Essa foi uma das vezes em que estive mais próximo do processo de desenvolvimento de um produto. Por levar meu nome, fiz questão de participar ativamente de todo o processo. Acredito que o resultado foi positivo, porque conseguimos criar algo autêntico, com um sabor único e que transmite uma pegada alegre, tropical e bem brasileira, algo que tem tudo a ver comigo - explicou o jogador.

Projeto internacional e posicionamento de mercado

Ao longo do um ano e meio de desenvolvimento da Pley by Ney, empresas do mercado de marketing do exterior participaram do projeto. Segundo Victor Wanderley, antes da Tial ser escolhida como a desenvolvedora do produto, a Fun Brands, agência com sede na Flórida, fechou um contrato de parceria com Neymar.

A ideia inicial era desenvolver um "mocktail", tipo de bebida que é similar aos coquetéis, mas álcool. O CEO da Tial afirma que o projeto tomou outro rumo quando a marca entendeu que o objetivo seria criar um produto que tivesse a ver com o estilo de vida ativo do jogador.

- Nosso desafio foi desenvolver o produto que é o Neymar. Não quisemos chamá-lo de mocktail, pois isso não traduz a essência dele. O Neymar é amante de esportes, está sempre em eventos, é influente fora do campo, adorado por crianças e adultos. Então, deixamos de criar um coquetel sem álcool para abrir uma nova categoria no mercado - destacou.

Agora, o executivo busca estabelecer o produto em diversos pontos de venda no país, tornando-o menos nichado, já que, segundo ele, a linha não se encaixa e nenhuma já lançada.

- Estamos até discutindo com supermercados onde esse produto será posicionado, se é perto do suco, da água de coco ou do isotônico... Queremos distribuí-lo no varejo físico, como padarias, farmácias, academias e atacarejos, e também no online. A essência da Tial está em criar bebidas sustentáveis, saudáveis e acessíveis. O Neymar nos ajuda a chamar atenção para essa nova categoria. A ideia é que o produto seja acessível para todas as classes sociais - completa.

Desde o seu retorno ao Brasil, Neymar tem sido alvo de muitas campanhas publicitárias de empresas de diferentes ramos, o que ajudou a manter seu nome em alta no mercado e ainda alavancar o marketing e comercial do Santos, clube que defende. O camisa 10 acredita que sempre esteve presente no Brasil e que construiu fortes parcerias por onde passou ao longo da carreira.

- Quem conduz essas ações é a NR Sports, que gerencia minha imagem. Na minha opinião eu nunca deixei de estar presente no Brasil, as parcerias que construímos ao longo da minha carreira são muito fortes em todos os lugares do mundo, independente de onde eu esteja jogando - afirma.

Sustentabilidade e preço acessível

O lançamento da Pley by Ney segue um viés de sustentabilidade que é levado pela Tial em todos os produtos do grupo. Victor Wanderley afirma que os produtos utilizados nas bebidas são importados de dentro do território brasileiro, o que reforça o viés de brasilidade da marca.

Além disso, o objetivo é ter os produtos disponíveis para todas as classes de consumo nos mercados brasileiros. O CEO da Tial enxerga que a nova linha tem a capacidade de atingir públicos distintos geracionalmente e também de diferentes classes sociais.

- Quando falamos de diferentes classes, da A a D, falamos também de gerações. Eu sou um millennial de 37 anos e sou fã do Neymar. Quando estava com o Neymar para uma sessão de fotos e fiz uma ligação de vídeo com meu sobrinho, que tem cinco anos, e ele ficou encantado, fazendo as caretas do Neymar. Ao mesmo tempo, falamos com pessoas de 50, 60, 70 anos que também são fãs - completa o executivo.