Mauro Cezar analisa nova polêmica entre Flamengo e Palmeiras: 'Bizarra'

O jornalista Mauro Cezar deu sua opinião sincera sobre a nova polêmica envolvendo Flamengo e Palmeiras. Vale lembrar que os dois clubes disputam o título do Campeonato Brasileiro e farão a final da Libertadores no final de novembro.

Nos últimos dias, a presidente Leila Pereira disponibilizou seu avião para trazer de volta os jogadores que atuam no Brasil e foram convocados pela Seleção Brasileira, nesta Data Fifa. Jogadores do Palmeiras, Vasco e Bahia estarão na viagem, mas nenhum do Flamengo.

A ausência de atletas rubro-negros esquentou o clima entre os internautas, mas Mauro Cezar avaliou a nova polêmica entre Flamengo e Palmeiras como bizarra.

- Em suma: essa história de o Flamengo pegar carona, ou não, no avião da presidente do Palmeiras é bizarra por várias razões: seus dois jogadores convocados são veteranos, não serão mais exigidos do que o razoável jogando o Fla-Flu, estão fora do clássico, portanto, não há pressa no retorno - começou o jornalista.

- O clube tem condições financeiras para fretar mais um voo, se quiser. O Corinthians, endividado até a medula, já o fez. Em meio à guerra fria entre os clubes, como no episódio Libra, e depois dos ataques sofridos pelo Flamengo, seria uma falta de autoestima absurda os rubro-negros pedirem carona - completou sobre a polêmica entre Flamengo e Palmeiras.

Mauro Cezar analisou nova polêmica entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução)

Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Palmeiras lidera com os mesmos 68 pontos do Flamengo. Ambos têm sete partidas a jogar; quatro até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.