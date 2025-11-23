menu hamburguer
Lance bizarro em São Paulo x Juventude chama atenção: 'Milagre'

Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/11/2025
17:06
São Paulo e Juventude se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão (Foto: Rodrigo Jesus/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
imagem cameraSão Paulo e Juventude se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão (Foto: Rodrigo Jesus/AgÃªncia F8/Gazeta Press)
O São Paulo saiu na frente do placar no confronto contra o Juventude, deste domingo (23), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o primeiro tempo do confronto, um lance envolvendo o meia Pablo Maia chamou atenção dos torcedores.

➡️ São Paulo está pronto para enfrentar o Juventude na Vila Belmiro

O camisa 29 foi responsável por tirar uma bola quase em cima da linha. O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 44 minutos, quando Jadson aproveitou a sobra de uma cobrança de escanteio para a finalizar de fora da área.

O arremate acertou a trave, e na sequência, Pablo Maia, mesmo desequilibrado, conseguiu afastar o perigo. Nas redes sociais, torcedores do São Paulo se surpreenderam com a jogada. Veja a repercussão abaixo:

