Fica na Rússia? Veja salário, valor e cifras movimentadas por Wendel

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira (21) que a contratação de Wendel, do Zenit, está oficialmente cancelada. Apesar do acordo entre os clubes estar fechado e a expectativa da torcida alvinegra ser alta, a transação não poderá ser finalizada devido a sanções internacionais impostas à Rússia por causa da guerra na Ucrânia.

Segundo o comunicado oficial, o negócio foi barrado por leis dos Estados Unidos. Como o empresário John Textor, controlador da SAF alvinegra, é cidadão norte-americano, ele está impedido por lei de realizar qualquer transação com entidades sancionadas.

Wendel, que estava no Brasil se recuperando de lesão, retornará à Rússia e se apresentará ao Zenit. Resta saber se ele continuará no clube ou se outro clube fora da alçada das sanções internacionais tentará a contratação do jogador ainda nesta temporada.

💰 Salário e valor de mercado de Wendel

Wendel é um dos atletas mais valorizados do futebol russo. Antes da última renovação de contrato, o volante de 27 anos recebia, segundo a imprensa local, um salário anual de € 2,4 milhões — aproximadamente R$ 15,4 milhões por ano ou R$ 1,28 milhão por mês. Os valores aumentaram em 2024 quando ele renovou com o clube russo.

De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado atual do jogador é de € 20 milhões (R$ 128,6 milhões).

💸 As cifras movimentadas por Wendel no mercado

Wendel já foi protagonista de grandes transferências ao longo da carreira:

🔁 2018 – Do Fluminense para o Sporting : € 7,5 milhões

– Do Fluminense para o : € 7,5 milhões 🔁 2020 – Do Sporting para o Zenit : € 20,3 milhões

– Do Sporting para o : € 20,3 milhões 💰 2024 (cancelada) – Do Zenit para o Botafogo: € 20 milhões

