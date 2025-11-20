Os assinantes do Disney+, em todos os níveis de plano, passaram a ter acesso exclusivo ao canal XSports diretamente na aba da ESPN na plataforma, ampliando o repertório esportivo disponível no serviço de streaming da Disney, que já inclui a oferta completa da CazéTV.

A iniciativa consolida ainda mais a aba da ESPN dentro do Disney+ como um destino unificado para experiências esportivas premium e integra os esforços da empresa para posicionar o serviço como referência em entretenimento e esportes, reunindo transmissões ao vivo, programas originais e grandes eventos globais em um único ambiente.

Com a chegada do XSports, os assinantes poderão acompanhar campeonatos nacionais e internacionais, como a Conmebol Women's Nations League, Bundesliga, Campeonato Japonês e Liga Nacional de Futsal, além de diversas modalidades, como Diamond League, Liga dos Campeões de Handebol Europeu e Liga de Basquete Europeu.

O novo conteúdo reforça o Disney+ como um destino completo para quem deseja acompanhar as principais competições esportivas ao vivo e sob demanda.

— Através de parcerias como essa, trabalhamos diariamente para consolidar o Disney+ como uma plataforma cada vez mais abrangente para o público. Com a chegada do XSports, reforçamos nosso compromisso de proporcionar, em um único espaço, uma vasta carteira de conteúdo aos assinantes, reunindo competições de alto nível, talentos renomados e um catálogo de excelência que só a Disney pode oferecer — afirma Renato D'Angelo, Gerente Geral da Disney no Brasil.

— Para a Xsports, integrar a oferta de esportes no Disney+ é um passo estratégico fundamental. A parceria eleva a visibilidade do nosso conteúdo em uma plataforma de alta qualidade. Reconhecemos o Disney+ como o destino ideal para expandir nosso alcance e oferecer ainda mais valor e uma grade de programação diversificada aos nossos espectadores — comenta Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports.

O XSports amplia a oferta esportiva nos três planos do Disney+, que também incluem programação original sob demanda e eventos ao vivo da CazéTV. Os assinantes do Disney+ Premium têm ainda acesso às transmissões de jogos e a todo o conteúdo da ESPN, incluindo uma média de trezentos eventos ao vivo por semana.