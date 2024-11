Jornal espanhol compara Estêvão, do Palmeiras, com Neymar: ‘Messinho é o Rei’

Artilheiro do Campeonato Brasileiro e convocado para a Seleção, Estêvão é o principal nome do Palmeiras na temporada e tem atraído a atenção da mídia internacional.

Nesta quinta-feira (14), o jornal "Marca", da Espanha, exaltou o atacante, que soma 20 participações em gols no Brasileirão, superando números de Neymar na competição.

- O Brasil se prepara para coroar seu novo Rei: Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. O "Messinho", como é apelidado por sua devoção a Lionel Messi, superou todos os recordes de Neymar, Vinicius, Rodrygo, Ronaldo e Endrick - diz trecho da publicação.

Estêvão permanece para o Mundial

Em junho deste ano, o Palmeiras negociou Estêvão com o Chelsea, da Inglaterra, por 61,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 360 milhões). No entanto, o atacante só se apresentará à equipe londrina em julho de 2025, após a disputa do Mundial de Clubes.

Por ser menor de idade, ele só poderá se transferir para o futebol europeu quando completar 18 anos, em abril. A diretoria alviverde, porém, conseguiu negociar a permanência do jogador até o fim do Mundial.

Estêvão, atacante do Palmeiras, durante partida do Campeonato Brasileiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo do Palmeiras

Após o intervalo para a Data Fifa, o Palmeiras volta a campo no próximo dia 20 de novembro, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com 64 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira permanece quatro atrás do Botafogo, que lidera a competição. Adversários diretos na luta pela taça, os dois clubes ainda se enfrentarão no Allianz Parque, na antepenúltima rodada do Brasileirão.