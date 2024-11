Ele fica! Manchester City confirma renovação de Guardiola até 2027

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (21) a renovação do contrato de Pep Guardiola com o clube até 2027. O contrato do treinador com o clube inglês tinha duração apenas até o final desta temporada e a expectativa era de que o vínculo entre as partes fosse estendido até julho de 2026.

A permanência do técnico foi anunciada em um vídeo publicado pelo próprio Manchester City em suas mídias. Nele, Guardiola cita os motivos que o fizeram renovar com o clube. Segundo o espanhol, a sequência de quatro derrotas consecutivas da equipe influenciou na decisão de seguir com o projeto que já dura nove anos.

- Acho que eu e minha comissão técnica merecemos permanecer. Não sou arrogante em dizer isso, mas é a verdade. Acho que merecemos, depois de quatro derrotas consecutivas, nos recuperar e tentar reverter a situação. Naquele momento, tive a sensação de que você tem que tomar as decisões certas para o futuro e eu quero tomá-las.

Na sequência, Guardiola também se declarou ao clube e agradeceu aos dirigentes pela confiança em seu trabalho.

- O Manchester City significa muito para mim. Esta é minha nona temporada aqui, nós vivenciamos muitos momentos incríveis juntos. Tenho um sentimento realmente especial por este clube. É por isso que estou tão feliz em ficar por mais duas temporadas - concluiu o técnico.

Guardiola conquistou quase 20 títulos em nove anos à frente do City, incluindo uma Champions League inédita para o clube (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Guardiola é o técnico mais longevo da Premier League

Caso o novo contrato seja cumprido até o final, Guardiola dirigirá o Manchester City por onze anos. Entretanto, o técnico já é o técnico mais longevo da Premier League na atualidade, e o segundo com trabalho mais antigo nas quatro primeiras divisões do futebol inglês.

O treinador chegou ao clube em 2016 e conquistou 18 troféus desde então: foram seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.

Ao todo, o técnico disputou 490 partidas pelo clube, com 353 vitórias (aproveitamento de 72%) e é o segundo treinador com mais jogos na história do clube, atrás apenas de Les McDowall, que acumula 587 partidas pelo City entre 1950 e 1963.

