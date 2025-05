Em dia das mães, Neymar se declara para Brunca Biancardi

Neymar se declarou para a namorada Bruna Biancardi neste domingo (11). A data marca o dia das mães, que foi comemorado pelo jogador e a influenciadora. Os dois são pais de Mavie, de 1 ano, e Mel, que ainda se encontra na barriga da mãe.

Para o dia especial, o camisa 10 do Santos realizou uma publicação romantica para a amada. No post, Neymar classifica Bruna como uma "mãezona" e "maravilhosa". Veja abaixo o que compartilhou o jogador.

- Feliz dia das mães para essa mãezona maravilhosa. Te amo - compartilhou o atacante.

Neymar fez declaração para Bruna Biancardi nas redes sociais durante o dia das mães (Foto: Reprodução)

Neymar no Santos

Dentro dos gramados, o camisa 10 se recupera da segunda lesão sofrida na coxa esquerda como jogador Peixe. Ele tem treinado em dois períodos no CT Rei Pelé e deve retornar aos gramados no fim deste mês. Nas redes sociais, tem registrado a rotina de execerícios na academia do clube. Até aqui, soma nove partidas e seis participações diretas em gols.

Enquanto isso, a equipe alvinegra se prepara para enfrentar o Ceará, nesta segunda-feira (12), às 20h, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, Neymar irá marcar presença nas arquibancadas do estádio. Em um vídeo compartilhado pelo Santos, ele convocou a torcida santista para a partida.

- Fala, Nação Santista. Estou aqui convidando todos vocês para estarem presentes no Allianz, na segunda-feira (12), para apoiar o nosso Peixão. Precisamos muito da ajuda de todos vocês, que, com certeza nos deixará muito mais feliz e entuasmado para o jogo. Também estarei lá apoiando o nosso time. Obrigada e estamos juntos! - afirmou Neymar.