Contratado pelo Vasco no final do Campeonato Carioca de 2024, Clayton não joga pelo clube há mais de um ano. No entanto, o atacante se despediu do Cruz-Maltino somente neste domingo (20), nas redes sociais.

Clayton chegou ao Vasco por empréstimo junto ao Casa Pia, de Portugal. Posteriormente, o atacante foi comprado em definitivo, mas entrou em campo em apenas oito jogos pelo Cruz-Maltino.

Confira o post de Clayton na íntegra:

"Hoje encerro oficialmente meu vínculo com o Vasco e quero deixar minha profunda gratidão pela oportunidade de ter feito parte dessa história. Cada dia e cada desafio me fizeram crescer, não só como atleta, mas também como pessoa.

Agradeço de coração aos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcida apaixonada e a todos que fizeram parte dessa trajetória. Levo comigo aprendizados que vão além do campo e torço intensamente pelo sucesso do Vasco e de quem segue vestindo essa camisa com orgulho e dedicação.

Seguimos na torcida e no coração. 👊🏽⚫⚪💢"

Ex-Vasco, Clayton vive grande fase no Rio Ave, de Portugal (Foto: Reprodução/Instagram @clayton09)

Se por um lado Clayton não ajudou o Vasco, por outro a venda do atacante pode contribuir nas finanças. O clube pediu a antecipação de valores que tem a receber no processo da recuperação judicial.