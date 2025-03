Ex-jogador detona Cristiano Ronaldo: ‘Acabado’

Ex-jogador dinamarquês, David Nielsen detonou Cristiano Ronaldo após a atuação apagada do veterano com a camisa de Portugal, na Liga das Nações. Na "TV2", o aposentado comentou sobre a fase atual do atleta do Al-Nassr.

- O Cristiano Ronaldo está acabado, é preciso falar. É impressionante que ele ainda esteja ali e eu tenho muito respeito pela carreira dele e pelo fato de ele continuar jogando, até porque, provavelmente, é muito difícil dizer para ele parar.

Na sequência de David Nielsen, o ex-atacante Nicklas Bendtner, que possui passagem pelo Arsenal, também comentou sobre a atuação de Cristiano Ronaldo. Segundo o dinamarquês, o veterano teve uma atuação apagada na derrota de sua equipe.

- O Cristiano desapareceu muito do ataque para descer no campo à procura da bola e, quando é assim, ele não é perigoso. Tornou-se fácil para a Dinamarca, o Cristiano tem de estar dentro da área para criar espaço para os outros atacantes.

Neste domingo (23), Cristiano Ronaldo volta a campo com Portugal para encarar a Dinamarca em busca de uma vaga na semifinal da Liga das Nações. A equipe do atacante foi derrotada na ida por 1 a 0 e precisa reverter a desvantagem.