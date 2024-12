Campeão do mundo no Atlético de Madrid, destaque da Eurocopa no Barcelona e promessa na Arábia Saudita. 2024 foi um ano movimentado no mercado de jogadores do futebol europeu. A seguir, o Lance! relembra as contratações mais caras do futebol mundial nos últimos 12 meses.

2023/24

A janela de transferências de inverno do Velho Continente não teve nenhuma transação com cifras astronômicas. No entanto, o mercado envolveu negociações de nomes brasileiros nas maiores compras do período. Vitor Roque no Barcelona, Renan Lodi no Al-Hilal, Lucas Beraldo e Gabriel Moscardo no PSG e Marcos Leonardo no Benfica fizeram parte da lista.

2024/25

Historicamente, a janela de transferências do verão é o período com o maior número de transações no futebol mundial, por conta de ser o marco inicial da temporada europeia. Ao todo, o mercado movimentou 5,2 bilhões de euros — mais de R$ 32,2 bilhões — em contratações para a temporada 2024/25.

💰 Veja as contratações mais caras da temporada ⬇️

10º Michael Olise

Após temporada sem títulos, o Bayern de Munique buscou Michael Olise, ex-Crystal Palace, por 53 milhões de euros (R$ 331 milhões) e contrato até junho de 2029. O ponta de 22 anos foi destaque dos Eagles na Premier League 2023/24. Ele faz parte da rotação do time titular alemão nesta temporada.

9º Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners foi um dos principais nomes da Atalanta na temporada passada, em que foi campeão da Europa League com o time, além de ter feito 15 gols e distribuído sete assistências no período. Logo, ele foi contratado pela Juventus por 54,7 milhões de euros (R$ 342 milhões). O meia é uma das peças mais importantes na reformulação da equipe com o técnico Thiago Motta.

continua após a publicidade

8º Dani Olmo

Campeão da Eurocopa 2024 pela Espanha, Dani Olmo foi um dos principais jogadores da campanha. Assim, o meia chegou ao Barcelona por 55 milhões de euros (R$ 344 milhões), com contrato até junho de 2030. O jogador atuou como titular pelo RB Leipzig nas cinco temporadas anteriores. No Barça, já atuou como meio-campo e na ponta-esquerda.

7º Amadou Onana

Amadou Onana, de 23 anos, foi contratado pelo Aston Villa por 59,3 milhões de euros (R$ 371 milhões) para substituir o brasileiro Douglas Luiz, que foi para a Juventus na mesma janela. O volante que chama atenção pela altura (1,95m) já assumiu a titularidade da equipe.

6º João Neves

No novo contexto que vive o Paris Saint-Germain, o clube investiu sua maior quantia desta janela na joia portuguesa João Neves, ex-Benfica. A negociação terminou em 59,9 milhões de euros (R$ 374 milhões) pagos ao clube português pelo meio-campista. Hoje, ele é titular no tripé de meio-campo do time francês.

4º Moussa Diaby

Os clubes da Arábia Saudita gastaram menos nesta janela de transferências de meio de ano, mas foram atrás, em especial, de jogadores jovens. Moussa Diaby, de 25 anos, foi contratado pelo Al-Ittihad por 60 milhões de euros (R$ 375 milhões). O ex-ponta do Aston Villa se tornou o segundo jogador mais caro da história do futebol saudita, atrás apenas de Neymar.

4º Pedro Neto

Na gestão do empresário norte-americano Todd Boehly, o Chelsea ficou conhecido como um clube que investe em jovens com potencial. Assim, Pedro Neto custou 60 milhões de euros (R$ 375 milhões), com contrato até 2031. Aos 24 anos, o português atuava no Wolverhampton há três temporadas, tendo disputado apenas 56 jogos por conta de problemas físicos. Na temporada atual, vem dividindo posição com Noni Madueke na ponta-direita.

3º Leny Yoro

Leny Yoro, de 18 anos, é considerado uma das maiores promessas do futebol francês na posição de zagueiro. Revelado pelo Lille, o Manchester United pagou 62 milhões de euros (R$ 387 milhões) aos franceses para contar com a revelação, com contrato até junho de 2029. Contudo, o defensor sofreu uma lesão na pré-temporada e só volta em 2025.

2º Dominic Solanke

Dominic Solanke foi um dos artilheiros da Premier League na temporada 2023/24, com 19 gols marcados pelo Bournemouth. Para substituir Harry Kane uma temporada depois, o Tottenham investiu 64,3 milhões (R$ 402 milhões) no centroavante de 26 anos. No Campeonato Inglês desta temporada, ele tem seis gols em 14 partidas.

1º Julián Álvarez

Campeão da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América 2024, Julián Álvarez deixou o Manchester City rumo ao Atlético de Madrid. Em busca de mais protagonismo em campo, o argentino foi contratado por 75 milhões de euros (R$ 469 milhões). Na temporada 2024/25, ele faz parte da dupla de ataque colchonera, ao lado de Antoine Griezmann.