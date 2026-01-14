Estêvão supera concorrência e é eleito jogador brasileiro mais valioso do mundo

Estêvão foi apontado como o jogador brasileiro mais valioso do mundo no mais recente estudo divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES. Avaliado entre 110 e 128 milhões de euros, o jovem lidera com folga a lista de atletas do país e se consolida como o principal ativo brasileiro no mercado internacional.

No ranking geral, Estêvão aparece na 11ª colocação, figurando entre alguns dos jogadores mais valorizados do futebol mundial. O topo da lista é liderado por Lamine Yamal, enquanto Erling Haaland ocupa a segunda posição; confira o ranking até o 15° colocado.

Top 15 jogadores melhor avaliados pelo ranking do CIES (Foto: Reprodução)

A atualização do levantamento foi publicada na última sexta-feira, 9 de janeiro, e estima os valores de transferência com base em uma metodologia que considera uma variação de 10% acima e abaixo da capacidade financeira do comprador mais provável. O estudo leva em conta 100% dos direitos econômicos dos atletas, incluindo complementos, sem considerar cláusulas de rescisão, além de aplicar o mesmo nível de inflação das duas últimas janelas de transferências concluídas.

Estêvão se destaca entre brasileiros

Além de Estêvão, outros brasileiros também aparecem com destaque no ranking do CIES. Vitor Roque surge avaliado entre 79 e 92 milhões de euros, seguido por Endrick, com cifras entre 57 e 66 milhões de euros. Antony aparece na faixa de 43 a 49 milhões de euros, enquanto Rayan completa a lista, com valor estimado entre 36 e 42 milhões de euros.

Estêvão comemora gol marcado pelo Chelsea sobre o Liverpool (Foto: Divulgação/Chelsea)

