Copa Africana de Nações inicia semifinais com duelos individuais de peso

As semifinais da Copa Africana de Nações reservam muita emoção e duelos individuais de peso nos confrontos entre Marrocos e Nigéria, mas também em Egito x Senegal. Das quatro seleções vivas na competição, apenas duas seguirão vivas para lutar pelo título continental, no domingo (18).

No confronto entre Marrocos e Nigéria, Brahim Díaz e Victor Osimhen fazem um embate à parte pela artilharia da Copa Africana de Nações. Do outro lado, Salah tentará se vingar de Mané pela derrota na decisão do torneio em 2022.

Marrocos x Nigéria

Além de ser o confronto entre as principais equipes da Copa Africana de Nações, Marrocos e Nigéria também reserva um duelo particular entre Brahim Díaz e Victor Osimhen. Além do troféu, ambos os jogadores buscam também a artilharia da competição.

Pelo lado do Marrocos, Brahim Díaz vem sendo o grande destaque da seleção comandada por Walid Regragui. Com cinco gols marcados na competição, o meia-atacante é responsável por 55,5% dos gols dos Leões do Atlas na Copa Africana de Nações e é o artilheiro isolado.

O jogador do Real Madrid marcou gols em todas as partidas feitas por Marrocos e foi peça chave quando a seleção não contava com Hakimi. Principal nome dos Leões do Atlas, o lateral-direito do PSG perdeu os dois primeiros jogos e entrou em campo pela primeira vez na competição no segundo tempo da última partida da fase de grupos na vitória por 3 a 0 sobre Zâmbia.

Brahim Díaz celebra gol de Marrocos sobre Comores, na Copa Africana de Nações (Foto: Paul Ellis/AFP)

Por outro lado, Victor Osimhen é um dos grandes destaques da Nigéria e a principal esperança de gols. Neste momento, o centroavante do Galatasaray é o vice-artilheiro da competição, tendo balançado as redes em quatro oportunidades.

Além dos gols marcados, o vice-artilheiro da Champions League também se destaca por fazer sua seleção jogar. Por conta disso, o centroavante também soma duas assistências e seis participações diretas para gols de seu time.

Osimhen comemora gol da Nigéria nas quartas de final da Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Egito x Senegal

O confronto que foi decisão da Copa Africana de Nações em 2022 volta a acontecer em 2026, mas pela semifinal da competição continental. Assim como há quatro anos, Salah e Mané seguem sendo os protagonistas do duelo, mas cada um defendendo sua camisa.

Embora tenha perdido protagonismo no Liverpool, Salah vem sendo o grande nome do Egito na Copa Africana de Nações. O atacante tem quatro gols marcados e balançou as redes em todos os jogos disputados.

O camisa 10 não tem simplesmente balançado as redes, mas feito gols de extrema importância. Na fase de grupo, o Egito precisou de Salah para fazer os gols dos triunfos contra Zimbábue e e África do Sul, além de ter feito o tento da classificação sobre a Costa do Marfim, nas quartas de final.

Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

E embora não esteja entre os principais goleadores da Copa Africana de Nações, Sadio Mané é o destaque de Senegal. Na competição, o camisa 10 soma um gol e três assistências, o que faz dele o segundo maior garçom do torneio.

O meia-atacante é a principal esperança de Senegal, que conta com outros talentos, como Nicolas Jackson e Ismaila Sarr. No entanto, o veterano é o motor e o motivo de sua seleção ter alcançado à semifinal e buscar repetir o feito de 2022.

Quando são as semifinais da Copa Africana de Nações?

Nesta quarta-feira (14), Senegal e Egito definem o primeiro finalista da competição, às 14h (de Brasília). Na sequência, Marrocos e Nigéria se enfrentam, às 17h (de Brasília).

