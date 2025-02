ESPN tem alta com Super Bowl e lidera audiência entre concorrentes

A ESPN exibiu no último domingo (9) o Super Bowl LIX, com título do Philadelphia Eagles sobre o Kansas City Chiefs. E, como resultado, apresentou recorde de alcance e mostrou mais uma vez o crescimento de popularidade da NFL no mercado brasileiro.

A considerar os dados do Total Target Domicílios, o jogo do último domingo teve audiência 9% superior em relação ao Super Bowl do ano anterior, quando o Kansas City Chiefs derrotou o San Francisco 49ers, também transmitido na ESPN.

Em relação aos seus concorrentes, a ESPN também apresentou bons resultados. A considerar a outra emissora que exibiu o Super Bowl no Brasil, o canal teve audiência 409% superior, novamente sob os dados de Total Targets Domicílio. Já em relação ao principal concorrente no segmento de canais esportivos pagos, a ESPN teve vantagem na audiência com um número 160% superior.

O Super Bowl do último domingo encerra uma temporada de NFL em alta no Brasil, inclusive com a realização do primeiro jogo da liga no país. No total, a ESPN somou mais de 1,5 milhão de pessoas ao longo do ano de futebol americano, sem considerar os números do fim de semana.

Os Eagles venceram os Chiefs por 40 a 22 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Crescimento da NFL no Brasil

O levantamento mais recente do Sponsorlink, pesquisa do IBOPE Repucom sobre os hábitos, perfil, atitudes, consumo de meios e comportamento de compra entre fãs de esportes, já havia evidenciado em 2024 o crescimento da marca da NFL no Brasil. Agora, novos índices apontam para a manutenção dessa tendência.

Entre 2014 e 2024, o número de fãs da liga norte-americana de basquete saiu de dez milhões de pessoas para 41 milhões no ano passado. Isso quer dizer que 35% do público se declara fã da NFL no país. A média de idade também mudou, deixando de concentrar no público masculino de 18 a 29 anos e, agora, registrando uma participação igualitária entre homens e mulheres na faixa de 30 a 39 anos e com renda alta.