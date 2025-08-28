ESPN fecha acordo para transmitir categoria do automobilismo

Mais uma categoria do automobilismo em destaque. É na ESPN, que vai voltar a transmitir a Nascar para o Brasil. Será de maneira exclusiva nas plataformas pagas da Disney, e a partir do próximo domingo (31). A corrida no circuito de Darlington será transmitida ao vivo no Disney+, às 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A principal categoria do automobilismo estadunidense não estava sendo transmitida para o Brasil nos últimos anos. A própria ESPN já deve os direitos, e a FOX Sports, antes da fusão entre as duas, também.

O novo acordo é plurianual, e garante a exibição de todas as corridas da principal categoria, além da NASCAR Cup Series, das etapas da NASCAR Xfinity Series e da NASCAR Truck Series. A ESPN garante, com a assinatura, exclusividade de transmissão em plataformas de TV e streaming pagos.

continua após a publicidade

Nascar Brasil

A ESPN já transmite, atualmente, a Nascar Brasil. Todas as corridas da temporada passam no canal principal e no Disney+. Além disso, no universo do automobilismo, as plataformas Disney exibem 100% do calendário do Mundial de Motovelocidade (MotoGP, Moto2 e Moto3), da Fórmula Indy e da DTM.

Enquanto isso...

Após meses de expectativa, a Cadillac anunciou os dois pilotos que vão defender a equipe em 2026, temporada de estreia da fabricante na Fórmula 1. A contratação foi compartilhada, nesta terça-feira (26), pela equipe norte-americana nas redes sociais. Antes cotado, o brasileiro Felipe Drugovich ficou fora da escolha. A equipe optou por dois pilotos experientes: o finlandês Valtteri Bottas e o mexicano Sergio Pérez, que assinaram para retornarem à categoria.

continua após a publicidade

Se Felipe Drugovich ficou fora, Gabriel Bortoleto segue com moral. Rubens Barrichello, piloto que deixou a Fórmula 1 com 11 vitórias, elogiou o compatriota.

- O Bortoleto tem um fator carisma muito alto. Ele realmente está indo muito bem, agarra as oportunidades e sabe ter paciência. É muito bonito de ver - Rubinho afirmou, em entrevista à newsletter Pit Lane Chronicle. E completou:

- É claro que é estranho pensar que fui o último vencedor pelo Brasil. Isso já faz tanto tempo - lamentou.