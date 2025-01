Fluminense: cinco nomes para ficar de olho no início do Carioca

O Fluminense iniciará a disputa do Campeonato Carioca com elenco alternativo. Sob o comando do auxiliar técnico permanente Marcão, o Tricolor entrará em campo nas quatro primeiras rodadas do estadual sem os principais jogadores da equipe profissional. A estreia será no próximo dia 12, contra o Sampaio Correa.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da Bola: Fluminense encaminha contratação de campeão da Libertadores pelo Flamengo

Desta forma, é esperado que jovens da base ganhem espaço no estadual, sobretudo nas partidas sem o elenco principal. Por isso, o Lance! separou cinco nomes para o torcedor tricolor ficar de olho no começo de Cariocão.

Isaque

Um dos principais destaques da base do Fluminense, Isaque pode ter chance de ouro no profissional durante o Campeonato Carioca. O atacante de 17 anos fez parte das conquistas da Copa do Brasil e do Brasileirão sub-17, marcando em ambas as decisões. Pelos feitos, o jovem ganhou o apelido de "Senhor Finais".

continua após a publicidade

Riquelme Felipe

Dupla de ataque de Isaque no sub-17, Riquelme Felipe também deve ganhar minutos no Cariocão. O jogador somou 18 gols em 30 jogos no sub-17, sendo outro destaque das conquistas da Copa do Brasil e do Brasileirão da categoria.

Juan Palacios

Convocado para a disputa do Sul-Americano Sub-17 em 2023, Juan Palacios é uma promessa das divisões de base da Colômbia. No Fluminense desde o mesmo ano, após chegar do Rojo, clube formador, fez o gol do título no Torneio Leonel Sanchez, no Chile.

continua após a publicidade

Davi Melo

Davi tem conexão com um velho conhecido dos tricolores, e seu sobrenome não é à toa. O zagueiro é filho de Filipe Melo, campeão da Libertadores com o Flu, que recentemente deixou o clube. O jovem chegou a Xerém em junho do ano passado para defender o sub-17, e logo subiu para o sub-20. Nesta última categoria, fez o gol do título na final da Copa Rio, diante do Botafogo.

Felipe Andrade

Já integrado ao elenco profissional desde 2023, Felipe Andrade terá importante chance no Campeonato Carioca deste ano. Zagueiro de origem, o jovem teve muitas oportunidades como volante e não se firmou como uma das principais opções na defesa tricolor. Aos 22 anos, deve receber oportunidades para mostrar que pode ser útil ao elenco principal.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense