Diferença bilionária? Veja quanto valem os elencos de Botafogo e Carabobo

Botafogo e Carabobo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), em duelo decisivo pela fase de grupos da Libertadores. Em terceiro lugar no Grupo A, o time carioca precisa da vitória fora de casa para seguir com boas chances de classificação às oitavas. Mas além da briga por pontos, o confronto também evidencia um abismo financeiro entre as equipes.

📊 Os valores de mercado

Segundo dados do site Transfermarkt, especializado em mercado de transferências e valoração de jogadores, o elenco do Botafogo é avaliado em €136 milhões, o equivalente a R$ 875,8 milhões. Já o Carabobo tem seu elenco estimado em €7,3 milhões, cerca de R$ 47 milhões.

🔎 A diferença impressiona:

🟢 Botafogo : €136 mi ( R$ 875,8 mi )

: €136 mi ( ) 🔴 Carabobo : €7,3 mi ( R$ 47 mi )

: €7,3 mi ( ) 📉 Diferença: aproximadamente R$ 828,8 milhões

Isso significa que o time brasileiro tem um elenco quase 20 vezes mais valioso que o adversário venezuelano. Um contraste que, apesar de não garantir vitória em campo, mostra o quanto os clubes operam em realidades distintas dentro da mesma competição.

⚽ E dentro de campo?

Na única vitória do Botafogo nesta Libertadores, o adversário foi justamente o Carabobo, no primeiro turno. Agora, a equipe comandada por Renato Paiva precisa repetir o resultado para se manter viva no torneio. A liderança do grupo é da Universidad de Chile, com 7 pontos, seguida pelo Estudiantes, com 6.

Com um elenco multimilionário, o Glorioso tenta transformar investimento em desempenho — e provar que dinheiro, sim, pode fazer a diferença também no futebol sul-americano.

