A iminente transferência de Douglas Luiz da Juventus (ITA) para o Nottingham Forest é apenas mais uma de quatro movimentações do volante brasileiro entre clubes que demandaram aportes financeiros. O meio-campista de 27 anos se aproxima, com a recente troca, de R$ 300 milhões movimentados. E tudo começou em 2017, quando ele deixou o Vasco, clube em que foi revelado, para o {Manchester City} (ING).

Na ocasião, Douglas Luiz tinha 19 anos e foi vendido por € 13 milhões (quase R$ 49 milhões na cotação da época). Após aquele ano de 2017, Douglas foi emprestado por duas temporadas ao Girona (ESP), que pertence à rede do Manchester City. Depois daquele período, teve o Aston Villa (ING) como destino. A equipe desembolsou £ 15 milhões (quase R$ 70 milhões à época).

Douglas Luiz se aproxima de R$ 300 milhões em transferências (Foto: Divulgação/Instagram)

O brasileiro ficou cinco temporadas no Aston Villa, até que uma temporada com dez gols e dez assistências incentivou a Juventus a pagar € 28 milhões. Eram R$ 168 milhões em junho do ano passado. Agora, os italianos devem recuperar o investimento, e com margem: o negócio com o Nottingham Forest, se confirmado, renderá € 30 milhões à Velha Senhora. Na cotação atual são R$ 191 milhões.

Problemas com treinador

Douglas Luiz tem 27 anos e passou por polêmicas no período na Itália até aqui, especialmente com o treinador Igor Tudor. Na última temporada, ele teve atuação discreta, assim como toda a equipe bianconera: foram 27 jogos (mas apenas seis como titular) e nenhum gol ou assistência.

Trajetória na Seleção Brasileira

Na Seleção Brasileira, o meio-campista soma 18 jogos pela Seleção Brasileira. Ele vem sendo convocado de forma não sequencial desde 2019. A última participação dele com a Amarelinha foi na Copa América do ano passado, sob as ordens de Dorival Júnior. Por outro lado, foi medalhista de ouro na Olimpíada de Tóquio, em 2021.