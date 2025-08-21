Bahia lança parceria com plataforma de ativos digitais na Copa do Nordeste
Tricolor firmou parceria para entrar no universo dos colecionáveis digitais
A classificação do Bahia para a final da Copa do Nordeste foi marcada também pelo lançamento de um novo patrocinador pelo Tricolor. No jogo da noite da última quarta-feira, o Tricolor entrou em campo com a logomarca da BlinkPlanet dentro dos números, na parte de trás das camisas. Em campo, a equipe de Rogério Ceni venceu o Ceará e conquistou a classificação para a decisão, contra o Confiança.
A nova parceira do clube de Salvador (BA) é uma plataforma que conecta arte, tecnologia e ativos digitais. A ideia é aproximar o torcedor do universo dos colecionáveis digitais e da tecnologia blockchain. Na página da BlinkPlanet haverá uma página dedicada ao Bahia e cards digitais relativos ao clube, com benefícios e experiências destinados aos usuários.
- Estamos muito felizes em anunciar essa parceria, que traz inovação e tecnologia para perto do nosso torcedor. Estampar a marca da BlinkPlanet nos números da camisa do Esquadrão simboliza a união entre a força e a tradição do Bahia e o futuro do esporte no universo digital. O mundo da Web3, dos fan tokens e dos NFTs é um segmento moderno e em plena expansão, e o Bahia quer estar sempre antenado às novas tecnologias digitais junto ao seu torcedor - garante Rafael Soares, diretor de marketing e negócios do Bahia, apoiado pelo patrocinador:
- Estar ao lado do Bahia nesse projeto é motivo de grande orgulho para a BlinkPlanet. Acreditamos que a tecnologia pode aproximar ainda mais o torcedor do seu clube, oferecendo experiências únicas e acessíveis. Com o Esquadrão, queremos mostrar que o universo digital pode ser simples e, ao mesmo tempo, cheio de possibilidades para uma torcida tão apaixonada - afirma Henrique Belumat, líder de growth da companhia.
O novo patrocinador se junta a outros parceiros no Bahia, como Viva Sorte, Puma, Canaã Alimentos, Atacadão Pisos, Itaipava, Its Brasil, Axí, Nord VPN, UniCesumar, MM, TNT, Neoenergia, Vitalmed, Colégio Perfil, Embaixador Móveis, Magnifika, Croasonho, Max Recovery, Kombucha Unaqui, MXM Sistemas, Obras Sociais Irmã Dulce e Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
Em campo
O Bahia conquistou a vitória sobre o Ceará ao vencer o Vozão, na Fonte Nova, por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado por Tiago Souza, nos acréscimos do segundo tempo. A final da Copa do Nordeste, contra o Confiança, será nos dias 3 e 7 de setembro.
