A Cazé TV está preparando um projeto para a Copa do Mundo 2026. Após acertar a transmissão dos 104 jogos da competição de forma exclusiva, a emissora assinou um acordo na sexta-feira junto à AFA (Federação Argentina de Futebol) para transmitir todas as partidas da seleção da Argentina até a Copa do Mundo do ano que vem. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer.

Os espectadores que quiserem assistir às partidas da equipe de Lionel Messi poderão acessá-las gratuitamente no Youtube, no canal da Cazé TV. Vale lembrar que a emissora criada por Casimiro Miguel também transmitiu a Copa do Mundo de 2022, que aconteceu no Catar. Diferentemente do ano que vem, em 2022, a empresa não transmitiu todos os jogos da maior competição entre seleções do mundo.

Os próximos compromissos da Argentina

O próximo jogo da seleção alviceleste está marcado para a próxima sexta-feira (10), contra a Venezuela, às 21h do horário de Brasília. Três dias depois, na segunda-feira (13), a Argentina enfrenta a seleção de Porto Rico, no mesmo horário do jogo anterior. A equipe já está classificada para a Copa do Mundo 2026.

Nico Paz e Messi pela Argentina (Foto: Reproduçãp/Instagram)

Formato novo

Até agora 22 Copas do Mundo já foram disputadas, no entanto, pela primeira vez teremos quase 50 seleções em uma competição. Serão 48 equipes divididas em 12 grupos com quatro seleções cada.

O aumento no número de partidas vai se dar, principalmente, pela nova fase classificatória da competição. Nas últimas edições, os dois melhores times de cada grupo passavam de fase, então disputavam as oitavas de final, depois as quartas, semifinais e, finalmente, a grande final. Com o crescimento da competição, haverá uma partida antes das oitavas, seguindo a matemática, os dezesseis avos de final.

Com Brasil no topo, veja todos os campeões da Copa do Mundo até hoje

Brasil – 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 - 5 títulos

Alemanha – 1954, 1974, 1990 (como Alemanha Ocidental), 2014 - 4 títulos

Itália – 1934, 1938, 1982, 2006 - 4 títulos

Argentina – 1978, 1986, 2022 - 3 títulos

Uruguai – 1930, 1950 - 2 títulos

França – 1998, 2018 - 2 títulos

Inglaterra – 1966 1 título

Espanha – 2010 - 1 título