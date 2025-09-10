Fluminense x Bahia decisivo na Copa do Brasil põe Renato à prova

O Fluminense volta ao Maracanã nesta quarta-feira (10), às 19h, para decidir uma vaga na semifinal da Copa do Brasil contra o Bahia. Derrotado por 1 a 0 na ida, em Salvador, o Tricolor precisa reverter a desvantagem: vitória por dois gols garante a classificação; triunfo simples leva a disputa para os pênaltis.

Para além da importância esportiva, o confronto coloca Renato Gaúcho à prova. Depois de semanas em que o treinador repetiu que o “time estava desgastado pela maratona de jogos pós-Mundial”, ele finalmente teve o que pediu: tempo para trabalhar. A Data Fifa deu ao Flu o maior período de descanso e treinos desde que o técnico assumiu, transformando a partida em um teste direto para o seu discurso.

O jogo de ida: polêmica e gol no fim

Na Fonte Nova, o duelo foi truncado, com arbitragem contestada. O Fluminense teve um gol anulado de Serna ainda no primeiro tempo e desperdiçou boas chances. Quando tudo se encaminhava para o 0 a 0, Luciano Juba marcou aos 40 minutos da etapa final, garantindo a vantagem para o Bahia.

Além da derrota, o Flu perdeu Samuel Xavier, lesionado, e que segue como desfalque para o jogo de volta.

Durante os últimos dois meses, Renato Gaúcho fez questão de apontar o cansaço do elenco como um dos grandes vilões da queda de rendimento. “O Fluminense joga a cada três dias”, repetiu em entrevistas.

Agora, com dez dias de pausa, ele terá de mostrar evolução. O time chega ao jogo decisivo com tanque cheio, enquanto o Bahia, de Rogério Ceni, disputou a final da Copa do Nordeste no período da Data Fifa.

Os números recentes expõem a cobrança: desde a volta do Mundial, o Fluminense foi a equipe que menos finalizou no gol no Brasileirão (apenas 26 vezes em sete jogos). Corrigir esse problema ofensivo será essencial para furar a defesa baiana.

Provável escalação do Fluminense

Renato manteve nos treinos a trinca de volantes (Hércules, Martinelli e Nonato) que considera mais equilibrada, segundo informação do "Ge". A dúvida está no setor ofensivo, onde podem aparecer surpresas de última hora. Com isso: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Canobbio e Everaldo (Cano).