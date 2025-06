PARIS (FRA) - Após abrir uma sonora vantagem de 4 a 1 no placar, a Furia FC, time que tem Neymar como um dos presidentes, levou uma virada no último minuto do Porcinos FC e está fora da final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League. Em Paris, a equipe viu a classificação escapar de forma dramática com o lance de gol duplo, que aconteceu nos acréscimos do segundo tempo. No fim, os espanhóis, que defendem o status de atual campeão mundial, enfrentarão outro clube do país na decisão.

continua após a publicidade

O Porcinos FC e o Los Troncos FC, clube que eliminou o outro semifinalista braisleiro, Fluxo FC, decidem neste sábado (14) o troféu de campeão mundial da competição criada por Gerard Piqué. Além do troféu, a equipe vencedora embolsa US$ 1 milhão, ou R$ 5,5 milhões.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Fúria e Porcinos em campo pela semifinal do Mundial da Kings League (Foto: Omar Arnau/Quality Sport Images/Kings League)

Mais cedo, horas antes da semifinal, Piqué revelou que Neymar poderia vir à Paris caso a Furia chegasse na decisão e que, se estivesse na capital francesa neste sábado, bateria o pênalti do presidente durante o jogo. Entretanto, com a eliminação do clube, o atacante santista não virá acompanhar a final entre espanhóis.

continua após a publicidade

A Furia só havia perdido um jogo em 2025, quando já estava classificada para a semifinal do torneio. Ainda assim, a derrota aconteceu apenas nos shoot outs, após empate no tempo normal com o Desimpedidos Goti.

➡️Time brasileiro é eliminado na semifinal e se despede do Mundial da Kings League

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo fulminante, a Furia abriu 4 a 1 com gols de Victão, Ryan e dos craques do time, Leleti e Lipão. O gol espanhol foi de Lledó. Na virada para a segunda etapa, o time brasileiro teve a chance de chegar ao quinto gol e administrar o jogo de forma mais confortável, mas o presidente Cris Guedes, que gere a equipe ao lado de Neymar, perdeu sua cobrança.

continua após a publicidade

Após a penalidade desperdiçada, o Porcinos, que tem como representante o YouTuber espanhol Ibai Llanos, cresceu na partida e passou a dominar todas as ações. A cobrança perdida foi aos cinco minutos da segunda etapa. Um minuto depois, o próprio Ibai Llános bateu seu pênalti de presidente e balançou as redes.

Fúria e Porcinos em campo pela semifinal do Mundial da Kings League (Foto: Omar Arnau/Quality Sport Images/Kings League)

➡️Kings League terá final do mundial em arena que ‘abraça’ a cultura e esporte de Paris

Na sequência, Vidal empatou aos sete e Nadir Louah fez seu nome na partida. O marroquino, que é o atual melhor do mundo na modalidade Kings League, marcou nos acréscimos do segundo tempo restando um minuto, quando o gol vale por dois e fechou o placar em 5 a 4.

O Brasil tinha a chance de colocar um time na final da Copa do Mundo de Clubes da Kings League pelo segundo ano seguido e reeditar uma final entre espanhóis e brasileiros. No ano passado, no México, a G3X, do streamer Gaulês, perdeu do Porcinos de Llános e ficou com o vice-campeonato.