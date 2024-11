O Lance! entrevistou a ginasta Flávia Saraiva para o sexto episódio do programa 'A Coletiva', no YouTube. No corte acima, a medalhista olímpica em Paris revela que, apesar da queda e corte no supercílio antes na final da trave, não sentiu dores durante a prova (assista ao trecho no vídeo).

Flávia Saraiva é a convidada do Lance! no sexto episódio de "A Coletiva" (Arte: Lance!)

Medalhista de bronze por equipes femininas nas Olimpíadas de Paris 2024, ela comenta qual a pior parte de ser atleta, disputas com Simone Biles e amizade com jogador do Flamengo em bate-papo com a redação do Lance!. Veja a íntegra da entrevista abaixo.