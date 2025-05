Série B bate recorde de audiência no YouTube em parceria com o Desimpedidos

O duelo entre Remo e Amazonas pela Série B, que terminou com vitória do time paraense e aumentou a sequência invicta da equipe, registrou a maior audiência da competição em transmissões no YouTube. Pela primeira vez a segunda divisão está sendo transmitida através de uma plataforma online de forma gratuita e tem os jogos comandados pela equipe do Desimpedidos, um dos maiores canais esportivos do país em número de inscritos.

A parceria surgiu a partir da compra dos direitos de transmissão da Série B pela Ola Sports, holding do mercado esportivo que passou a investir na competição em parceria com o Desimpedidos. O grupo também firmou contrato com a NSports, que atua na parte operacional e de estrutura das transmissões. O canal tem direito a exibir um jogo por rodada na plataforma.

No jogo entre Remo e Amazonas, que aconteceu no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, pela 6ª rodada da Série B, o canal do Desimpedidos registrou pouco mais de 530 mil visualizações no duelo e teve um pico de 124 mil aparelhos simultâneos, o que corresponde a cerca de 370 mil espectadores, segundo divulgou a empresa.

O co-CEO da Ola Sports, André Barros, ressaltou que a temporada de estreia do Desimpedidos no comando das transmissões da Série B tem sido aprimorada a cada rodada dos jogos no canal e ainda destacou que o objetivo é entregar uma transmissão completa, com pré-jogo e uma hora de duração e pós-jogo com análise da partida.

- O resultado mostra que o torcedor está aprovando nosso estilo de contar o enredo de cada jogo e revelar histórias maravilhosas que só a Série B pode proporcionar. Estamos aprimorando a cada rodada nosso projeto de cobrir a competição e teremos muitas novidades ainda - destacou.

Remo x Amazonas foi a maior audiência da Série B no YouTube. (Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)

Efeito de audiência nas redes sociais

Além do recorde de audiência na plataforma do YouTube, a transmissão do Desimpedidos também registrou aumento de visualizações nas redes sociais. O duelo entre Remo e Amazonas alcançou 4,7 milhões de usuários únicos nas redes e pouco mais de 900 mil visualizações nas portagens.

A equipe de transmissão é formada pelo narrador Chico Pedrotti e pelos comentaristas Bira e Gabriel Carneiro, além da repórter de campo Marília Galvão.

Antônio Abibe, CEO da NWB, empresa dona do Desimpedidos, destacou a repercussão positiva das transmissões da Série B 2025.

- Estamos muito empolgados com os resultados de audiência e repercussão das primeiras rodadas da transmissão. Os números crescem a cada jogo e na última semana chegamos ao recorde parcial de 124 mil aparelhos simultâneos, somente no YouTube. Além desse número, também temos uma audiência expressiva dos jogos no Canal Fast do Desimpedidos, nas principais plataformas - afirmou Abibe.