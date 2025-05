Ex-Bahia, Pedro Henriques é o novo gestor da SAF do Santa Cruz

O Santa Cruz oficializou a contratação de Pedro Henriques como novo gestor de transição para a futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. O anúncio marca um novo passo no processo de reestruturação da instituição coral, que busca adequar-se ao modelo empresarial no futebol brasileiro.

Pedro já esteve reunido com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, e com os investidores da SAF nesta quinta-feira (8), na sede do clube. Sua missão será conduzir o processo de transição da associação para o novo formato, articulando as decisões com os futuros gestores da SAF e garantindo uma migração segura entre os modelos.

Durante os próximos meses, o executivo baiano vai se dedicar ao mapeamento e integração de todas as áreas operacionais do Tricolor do Arruda. Sua função será também a de construir pontes entre o clube associativo e os investidores.

Conheça a carreira de Pedro Henriques

Natural de Salvador (BA), Pedro Henriques tem grande trajetória na gestão do futebol brasileiro. Foi vice-presidente do Bahia entre 2015 e 2017 e, posteriormente, diretor-executivo do clube entre fevereiro de 2018 e março de 2020. Nesse período, colecionou conquistas expressivas: campeão baiano em quatro edições (2015, 2018, 2019 e 2020), vencedor da Copa do Nordeste em 2017 e responsável pela campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2016.

Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Pedro possui especializações em Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito Processual Civil. Ainda assim, investiu na formação específica para o futebol, tendo realizado cursos de Gestão do Futebol pela CBF Academy e de Gestão Técnica pela Universidade do Futebol.

Seu desempenho lhe rendeu reconhecimento nacional. Em 2019, foi finalista do Prêmio CONAFUT, voltado para os melhores profissionais da indústria do futebol. No ano seguinte, foi eleito o melhor CEO de clubes do Brasil pela mesma premiação.