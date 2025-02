Direitos de transmissão definidos: Libra x LFU no faturamento com Brasileirão

Em uma "disputa" entre dois blocos do futebol brasileiro, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para o período entre 2025 e 2029 foram finalmente definidos. Pela primeira vez, a comercialização não ocorreu por meio de uma entidade única que representasse todos os clubes, mas sim através de dois grupos distintos: Libra e Liga Forte União (LFU). O resultado financeiro aponta para um "empate técnico", com cada grupo optando por estratégias diferentes.

Direitos de transmissão do Brasileirão para a Libra

A Libra adotou uma abordagem conservadora e fechou um contrato exclusivo para a transmissão do Brasileirão, a partir de 2025, com a Globo em março de 2024, garantindo uma receita de R$ 1,3 bilhão, além de 40% da receita líquida do pay-per-view Premiere.

No entanto, com a saída do Corinthians para a LFU, o valor fixo foi reduzido para R$ 1,17 bilhão. Vale destacar que os clubes que pertencem ao grupo assinaram contrato com o Grupo Globo, que terá exclusividade nas diferentes plataformas (TV aberta, TV fechada, streaming e PPV) da empresa até 2029.

Como será a divisão das receitas da Libra?

O montante arrecadado com os direitos de transmissão da Libra será distribuído entre seus clubes a partir de regra aprovada em Assembleia Geral da entidade: 40% igualitário, 30% performance e 30% audiência.

Caberá ainda um repasse de 3% do valor total para os clubes da LiBRA que estiverem na Série B, como forma de estimular a competitividade no cenário nacional.

Quais clubes da Série A fazem parte da Libra?

Atlético-MG

Bahia

Flamengo

Grêmio

Palmeiras

Red Bull Bragantino

São Paulo

Santos

Vitória

Além dos clubes da Série A do Brasileirão, a Libra ainda conta com a participação do Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa.

Direitos de transmissão do Brasileirão para a Liga Forte União (LFU)

Por outro lado, a LFU optou por uma estratégia mais fragmentada, vendendo seus direitos para diferentes empresas de comunicação. Também escolhida pela Libra, a Globo adquiriu cinco partidas por rodada de 12 clubes por R$ 850 milhões fixos, com ajustes de R$ 100 milhões por clube a mais ou a menos na Série A, além de um percentual da receita do Premiere.

Além do Grupo Globo, a Amazon pagará R$ 265 milhões no primeiro ano por uma partida exclusiva no streaming, com reajustes anuais de 10%. A Record, ainda, transmitirá um jogo por rodada na TV aberta por R$ 200 milhões, o mesmo que será exibido no YouTube pela CazéTV, que pagará R$ 175 milhões. Além disso, a LFU ainda garantiu patrocínios significativos, incluindo R$ 87 milhões anuais da Betano para Record e YouTube, e R$ 40 milhões para a Série B.

Quais clubes da Série A fazem parte da LFU?

Botafogo Corinthians Ceará Cruzeiro Fluminense Fortaleza Internacional Juventude Mirassol Sport Vasco

Além dos clubes da Série A do Brasileirão, a LFU ainda conta com a participação do Atlético-GO; Athletico-PR, Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova; CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta e Tombense.

Embora as abordagens tenham sido distintas, o desfecho indica que tanto a Libra quanto a LFU conseguiram fechar acordos robustos. O futuro da comercialização do Brasileirão, agora dividido entre múltiplos players de mídia, promete ampliar o alcance da competição e diversificar as opções para os torcedores.

