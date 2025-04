Bets tiram mercado de cartão para Bruno Henrique após acusações

Na noite da última quarta-feira (15), Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de envolvimento em manipulação de resultado esportivo, pelo cartão amarelo recebido contra o Santos, em 2023. Após ele ser acusado, casas de apostas como KTO, Sporting Bet e Superbet tiraram o mercado de apostas de cartões para o atacante no jogo desta quinta-feira (16) entre Flamengo e Juventude.

continua após a publicidade

Bruno Henrique, em ação pelo Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Apesar da retirada de algumas casas de apostas, outras mantiveram. Foi o caso da FlaBet e Pix Bet, patrocinadoras oficiais do Flamengo. Bet 365, Betfair, Galera Bet, 7k Bet e Betano foram outras empresas que não retiraram o mercado de cartões para Bruno Henrique.

Vale ressaltar que o mercado de gols, assistências e chutes do jogador rubro-negro ainda estão disponíveis em todas as casas de apostas.

Entenda o caso

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo em partida contra o Santos em 2023 para beneficar cerca de dez apostadores, entre eles, seus familiares. Segundo o site "Metrópoles", parentes do atacante receberam cerca de mil reais nas apostas

continua após a publicidade

(Foto: Marcelo Cortes/CRF)

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Do grupo dos dez apostadores envolvidos no esquema, a PF definiu que três deles possuem vínculos familiares com Bruno Henrique: o irmão, a cunhada e a prima. O valor somado das apostas feitas pelos pares chegam a 4.967,01 reais.

Notícias em alta de Bruno Henrique

Diante da investigação da PF, o Ministério Público prevê denunciar o jogador do Flamengo. "Contra o Santos": veja conversas de Bruno Henrique no relatório da PF. Além disso, veja o lance do cartão amarelo que é algo de investigação. Saiba também quais punições o jogador pode sofrer.