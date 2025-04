Prêmio do BBB 25 é menor que o salário de apenas um jogador do futebol brasileiro

A grande final do BBB 25 acontece nesta terça-feira (22). Renata, João Pedro e Guilherme concorrerão o prêmio de R$ 2,7 milhões, o segundo maior desde a criação do reality show. No futebol brasileiro, apenas Memphis Depay, jogador do Corinthians, recebe um salário mensal maior que a premiação do Big Brother Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Tadeu Schmidt, apresentador do Big Brother Brasil 25 (Foto: Divulgação/Globo)

O vencedor da edição deste ano recebe um prêmio de R$ 2,72 milhões, de acordo com o jornal Exame. Além do dinheiro, o primeiro colocado levará os prêmios conquistados durante o reality, contando com carros, produtos para casa e eletrodomésticos.

O valor do prêmio do BBB 25 só perde para a edição do ano passado, que contou com uma recompensa de R$ 2,92 milhões ao vencedor.

Comparado ao futebol brasileiro, apenas Memphis Depay recebe um salário maior que a premiação. Atualmente, o holandês ganha R$ 2,9 milhões. Vale ressaltar que apenas R$ 800 mil é pago pelo Corinthians. Os R$ 2,1 milhões restantes são de responsabilidade da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube alvinegro.

continua após a publicidade

Depay tem o maior salário do futebol brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Por outro lado, o vencedor do reality receberá uma compensação maior que o salário mensal de nomes conhecidos do futebol nacional como Gabigol, Oscar, Hulk, Paulinho e entre outros.

➡️Diretoria do Corinthians detalha aumento de dívida bilionária

Maiores salários do futebol brasileiro