O Chelsea (ING) perdeu para o Bayern de Munique (ALE) na última quarta-feira, mas o gol do time inglês foi de um dos destaques recentes da equipe: o meia-atacante Cole Palmer, que chegou a marcar outro, que foi anulado por impedimento. Trata-se de uma referência técnica da equipe. E que se valorizou nos últimos tempos.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Revelado no Manchester City, Palmer atuou profissionalmente pela primeira vez na temporada 2020/2021. E de acordo com o site especializado Transfermarkt, o valor de mercado dele era de € 500 mil em março de 2021, quando o meia tinha apenas 18 anos.

Em dezembro daquele ano, contudo, o valor já era de € 3 milhões. Pouco a pouco, Palmer foi ganhando espaço na equipe. Em junho de 2022, com 20 anos, ele já estava avaliado em € 6 milhões. Mais três meses, € 10 milhões. E mais dois meses - novembro - € 15 milhões era quanto o apoiador estava valendo.

continua após a publicidade

A última aferição de valor feita sobre Palmer quando ele defendia o Manchester City foi em julho de 2023 e constatou € 18 milhões. Mas ele não era tão relevante na equipe de Guardiola e acabou se transferindo para Londres. Foi vestir outro tom de azul.

Chelsea

Na nova casa, a primeira temporada já foi de destaque: 25 gols e 15 assistências em 45 partidas. E o crescimento do valor de mercado foi a galope: na primeira avaliação, em outubro de 2023, € 32 milhões. Em dezembro, já eram € 45 milhões. Em março de 2024, o valor já estava em € 55 milhões. E a temporada terminou com Palmer avaliado em € 80 milhões em maio de 2024.

continua após a publicidade

Para a temporada 2024/2025, o apoiador foi avaliado em € 90 milhões em setembro de 2024. Em dezembro, o auge: € 130 milhões foi o valor observado. Houve um pequeno recuo para € 120 milhões em maio. Mas se a média de dois gols em três jogos neste início de temporada se mantiver, novo aumento é natural.