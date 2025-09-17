Destaques da Champions: saiba o valor de mercado de Harry Kane

Mais uma temporada começou. Mais uma Champions League também teve início e uma coisa não mudou: a rotina de gols de Harry Kane. O centroavante inglês marcou duas vezes na vitória do Bayern de Munique (ALE) sobre o Chelsea (ING), nesta quarta-feira. Já são dez gols nos seis jogos que ele disputou em 2025/2026. Se mantiver essa boa fase, é possível que o valor de mercado do jogador de 31 anos suba para além dos atuais € 75 milhões.

Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De acordo com o site especializado Transfermarkt, é este o valor aferido em junho - última marca. É provável que, nas próximas semanas, haja uma nova medição sobre o jogador revelado no Norwich City e que valia € 500 mil em novembro de 2012 e em janeiro de 2013. Mas em agosto de 2014, já no Tottenham, Harry Kane estava valendo € 3 milhões. E daí foi uma praticamente constante subida.

Primeiramente o atacante foi emprestado a dois clubes. Depois teve uma temporada discreta no Tottenham até deslanchar em 2014/2015. Tanto que ele termina junho de 2015 avaliado em € 25 milhões. Após a temporada seguinte, o centroavante já valia € 40 milhões. E o valor chegou a € 60 milhões ao fim de 2016/2017. Era a rotina de gols a responsável pela infindável valorização. Foram 35 em 38 jogos naquele período.

E o número ainda seria superado um ano depois: os 41 gols em 48 partidas fizeram Kane chegar ao ápice: € 150 milhões de valor de mercado em 2017/2018 e que se manteve até o final de 2019. Em abril de 2020, o número recuou a € 120 milhões, no qual permaneceu até maio do ano seguinte. A partir de então houve gradual queda, e o atacante, já com 29 anos, terminou a temporada 2022/2023 avaliado em € 90 milhões.

A mudança

Foi naquele momento em que se deu a transferência do centroavante para o Bayern de Munique. E já se foram duas temporadas inteiras com 85 gols em 96 partidas. Só que o fator idade acaba pesando na avaliação e houve contínua queda. Após chegar à Alemanha, Harry Kane foi avaliado em € 110 milhões. Na aferição mais recente, no último junho, € 75 milhões.

